اخبار الخليج – خلال التقاء سموه برواد المجلس الافتراضي.. محافظ الجنوبية: تبني المبادرات التواصلية لتطوير ابرز الخدمات والارتقاء بجودتها

التقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية عبر تقنية الاتصال المرئي من خلال المجلس الافتراضي عن بعد، بعدد من الأهالي والمواطنين من مختلف مناطق المحافظة، وذلك بحضور سعادة العميد عيسى ثامر الدوسري نائب المحافظ وعدد من الضباط والمسؤولين بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، رحب سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالحضور، مؤكداً سموه على أهمية المجلس الافتراضي في تعزيز التواصل مع الأهالي والمواطنين وتلبية احتياجاتهم التنموية وذلك ضمن الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للاستماع المباشر لآراء المواطنين ومقترحاتهم التي تواكب الرؤى والتطلعات الرائدة في مختلف المجالات الأمنية والخدمية والاجتماعية.

كما بين سمو محافظ المحافظة الجنوبية بأن جهود المحافظة مستمرة في متابعة خطط تطوير أبرز المشاريع التنموية والخدمية التي تهم الأهالي والمقيمين في نطاق المحافظة، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وجودتها، التي تعكس الصورة التنموية والمستدامة التي تشهدها كافة مناطق المحافظة، كما اكد سموه مواصلة الزيارات الميدانية والجولات التفقدية للاطلاع على احتياجات المواطنين ومتابعة مستجدات جملة من المشاريع المستقبلية التي ترتقي للرؤى والتطلعات المستدامة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المختصة.

بعدها، نوه سمو المحافظ ان المحافظة الجنوبية متواصلة في ترسيخ نهج التواصل مع الأهالي والمواطنين عبر مختلف القنوات الإلكترونية والمنصات الذكية التي وفرتها المحافظة وذلك في إطار الاستمرار في تحقيق المزيد من الخدمات والتطلعات الرامية.

كما استمع سمو المحافظ لعدد من الملاحظات والمقترحات الأمنية والخدمية والاجتماعية من قبل الأهالي، مؤكداً سموه المتابعة الحثيثة لكافة الملاحظات الواردة من خلال التنسيق مع الجهات الخدمية التي تسهم في تحقيق الصورة الحضارية في مختلف مناطق المحافظة، منوهاً سمو المحافظ بان المحافظة ستطلق خلال الفترة القادمة عدد من البرامج الصيفية الموجة لأبناء المحافظة والاهالي والمواطنين والتي تشمل: برنامج سمو المحافظ الامني الاجتماعي، وبطولة المحافظة الجنوبية الصيفية لرياضة البادل.

وفي ختام المجلس الافتراضي، عبر الحضور من أهالي المحافظة عن شكرهم وتقديرهم على التواصل الدائم الذي يوليه سمو محافظ المحافظة الجنوبية مع الأهالي المواطنين من خلال المجلس الافتراضي والقنوات الإلكترونية المختلفة والوقوف على احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم.