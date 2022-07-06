783 جامعاً ومصلى لصلاة عيد الأضحى بمنطقة القصيم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم (783) جامعاً ومصلى بالمنطقة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام . وأوضح المدير العام للفرع الشيخ عبدالرحمن السويلم أن عدد المصليات والجوامع التي ستقام بها صلاة العيد في مدينة بريدة (237) جامعاً ومصلى، فيما بلغ عدد المصليات والجوامع في المحافظات والمراكز بالمنطقة (546) في كل من عنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع والأسياح وعيون الجواء ورياض الخبراء والشماسية والنبهانية وعقلة الصقور وضرية والفوارة ودخنة . أخبار قد تهمك

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