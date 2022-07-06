محمد بن مسعود - الدمام - أكد البنك الأهلي المتحد في بيان له اليوم ان مجلس الادارة وافق على تبادل الأسهم بواقع 2.695 سهم مقابل كل سهم من أسهم «بيتك».

وجاء في بيان البنك «قام مجلس ادارة البنك بمراجعة وتقييم نتائج تقرير التقصي النافي للجهالة وتقارير التقييم المالي، وبناء على التقارير المذكورة وتبعا للمناقشات مع مجلس ادارة «بيتك»، فقد قرر قبول معدل تبادل الأسهم المعتدل المقترح من قبل بيتك بواقع 2.695 سهم من أسهم البنك مقابل كل سهم من أسهم بيتك، وذلك رهنا بالرأي العادل من قبل المستشار المهني المستقل الذي سيعينه مجلس ادارة البنك، وأن لا يقل إجمالي ملكية مساهمي البنك في «بيتك» فور استكمال عملية الاستحواذ على كامل أسهم البنك عن 31% من إجمالي الأسهم القائمة والمدفوعة لبيتك في ذلك الوقت».

كما أوضح البيان ان القرار النهائي بخصوص الاستخواذ في كافة الاحوال يبقى خاضعا لموافقة المساهمين والجهات الرقابية المعنية، وان قبول معدل تبادل الاسهم المذكور لا يعني انه قد تم تقديم عرض استحوذا رسمي من قبل بيتك.

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس إدارة «الأهلي المتحد» يوافق مبدئياً على تبادل الأسهم بواقع 2.695 سهم مقابل كل سهم من أسهم «بيتك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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