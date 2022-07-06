شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم السعودية.. تحذير دولي للاعبين من الانتقال لـ7 دوريات حول العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين، تحذيرًا للاعبين حول العالم من الانتقال إلى 7 دوريات، من بينهم 3 دوريات عربية.

وحذر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، من مخاطر الانتقال إلى أندية في الصين وتركيا واليونان والسعودية والجزائر، وليبيا ورومانيا، وذلك بسبب ما وصفه بوجود خروق تعاقدية منهجية وواسعة النطاق.

وأوضح الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين، في بيان رسمي، أنه لا بد من الرجوع إلى الاتحاد بشأن الانتقالات المحتملة، وصفقات الانتقال الحر للاعبين.

كما أشار إلى أن الأسبوع الأول من فترة الانتقالات الصيفية في معظم أوروبا، تم رصد مشاكل طويلة الأمد في أندية متعددة بتركيا ورومانيا، بما فيها التخلف عن سداد رواتب اللاعبين.

وأكد أن اللاعبين لديهم فرصة ضئيلة أو معدومة للحصول على أموالهم المتعاقد عليها في ظل تعرض الأندية الرومانية للإفلاس، موضحًا أن كثيرًا من أندية الدرجة الثانية اليونانية تغلق دون الوفاء بديونها.

فيما ذكر أن عدم سداد الرواتب يمثل أيضًا مشكلة متكررة للاعبين في الجزائر والصين والسعودية.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كان أبرم إتفاقية مع نظيره الدولي لرابطة المحترفين، من أجل توفير المساعدات للاعبين، من خلال تخصيص 4 ملايين دولار، العام الجاري لمساعدة من لم يتقاضوا رواتبهم.

ويسعى الاتحاد الدولي إلى سرعة الإجراءات لشكاوى اللاعبين الذين تقدموا بها في زيوريخ ضد أنديتهم السابقة، خاصة أن تسويتها تحتاج إلى عدة أشهر أو سنوات.

ما هو الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين؟

الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين والمعروف بالفيفبرو، وهو المهتم بشؤون لاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم، والذي تأسس عام 1965، ويقع مقره في هوفدوروب بهولندا.