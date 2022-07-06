شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. «الدفاع» تتناول حياة الحجاج عبر «إليكم سلام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت وزارة الدفاع إنتاج عمل فني مرئي بعنوان "إليكم سلام"، يتناول حياة حاج من حجاج بيت الله، منذ وصوله حتى مغادرته، مروراً بمواقع أداء نسك فريضة الحج، حيث سيتم بث أولى حلقات العمل مساء اليوم.

وسيتم بث البرنامج يوميا على المنصات الرقمية لوزارة الدفاع ، ويتكون من خمس عناوين مختلفة، تبدأ الأولى "وصول وضيافة" برصد الأنفاس الأولى لتوافد حجاج بيت الله الحرام استعداداً لطواف القدوم، ثم "رحاب وطمأنينة" عن استكمال الرحلة المطمئنة للحجاج لشعائرهم بكل أمان وسكينة، و"دعوة سلام" تُرفع فيها الكفوف لله داعية في عرفة، ويتم في هذا اليوم المبارك إبراز المشاعر لحجاج بيت الله والخدمات المُقدمة لهم، ثم "مسعى وتهليل" ، والذي يسلط الضوء على عيد الأضحى المبارك ، وتدوين مشاهد طواف الوداع، قبل أن يختتم العمل بقصة أخيرة عن طواف الوداع.

هذا وأكملت وزارة الدفاع استعداداتها وجاهزيتها التامة لمشاركة وحداتها المختلفة في خدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، استكمالاً للجهود والخطط والأعمال التي تقوم بها مختلف الأجهزة والجهات الحكومية الأخرى، للإشراف على سلامة الحجاج، وتقديم جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.