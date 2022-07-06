شكرا لقرائتكم خبر عن 9 محطات متطورة لقياس جودة الهواء بمكة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يولي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مراقبة ورصد جودة الهواء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج 1443هـ أهمية قصوى حيث يوفر المركز محطات رصد رقمية متطورة ثابتة ومتنقلة لقياس المؤشرات تحت إشراف كفاءات وطنية متخصصة، ليؤدوا ضيوف الرحمن نسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

وتمكن المركز في إطار خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1443هـ من توزيع وتشغيل محطات جديدة للرصد البيئي المتنقلة والثابتة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة ومتابعتها وذلك في موقع بالقرب من جسر الجمرات وموقع مرصد منى وموقع مرصد عرفة والمحطات الثابتة بالحرم والعزيزية والعتيبية والشوقية والشرائع والعمرة.

وتقوم هذه المحطات بالتأكد من مستوى ومؤشرات الانبعاثات لجسميات وذرات الغبار وثاني أكسيد النيتروجين وقياس مستوى أول أكسيد الكبريت ولقياس الأوزون الأرضي، إضافة لقياس الملوثات وإجراء مسح ميداني للجميع مرافق الخدمات الطبية في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتأكد من توفر عقود التخلص من النفايات الطبية الخطرة ومتابعة الحالة البيئية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة وتكثيف أعمال التفتيش والمراقبة البيئية ورفع التقارير البيئية من قبل فرق التفتيش البيئي للحالة البيئية بالمنشآت ذات العلاقة بالبيئة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.