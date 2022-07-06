شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تراقب الأسعار في 12 ألف منشأة خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الفرق الرقابية بوزارة التجارة مهامها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ضمن خطتها لموسم حج هذا العام 1443هـ، من خلال الزيارات الميدانية المكثفة للوقوف على المنشآت التجارية ومنافذ البيع للتأكد من وفرة المنتجات ومراقبة الأسعار.

ووقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة على أكثر من 12.338 منشأة تجارية للتأكد من وفرة السلع وجودة المنتجات ومستويات أسعارها المقدمة لضيوف الرحمن، وتشمل: أكثر 10.565 محل تجاري، و 944 محل لبيع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إضافة إلى 461 محل لتغيير إطارات المركبات، و 368 مركز خدمات بترولية ومحطات الوقود.

وتكثف الوزارة جهودها الميدانية للرقابة على المنشآت التجارية، ومنافذ البيع والسيارات المتجولة المحملة بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في المشاعر المقدسة، وتتحقق من توفر السلع والمنتجات لضيوف الرحمن.

كما يتم الرفع بتقارير يومية عن الوضع التمويني في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة وضمان سير العمل وفق ما هو مخطط له، إضافة إلى رصد ارتفاع الأسعار والمخالفات التجارية حال وجودها.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات والإبلاغ عنها عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.