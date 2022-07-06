شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. استقبال 185 حاجاً من ضيوف «خادم الحرمين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله –، استقبلت وزارة الحج والعمرة (185) حاجًا من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، قدموا عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بمحافظة جدة.

ويهدف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في هذا العام لتمكين ممثلي الدول العاملين في مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والقادمين من (41) دولة، ومجموعة من ذوي أسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية والقادمين من (8) دول، من أداء مناسك الحج لهذا العام 1443ه.

وتتولى وزارة الحج والعمرة استقبال الضيوف والترحيب بهم والإشراف على تهيئة كافة الخدمات المقدمة لهم على مدار الرحلة من الإسكان والنقل والإعاشة وخدمات المشاعر المقدسة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن جودة تلك الخدمات ويمكن الضيوف الكرام من تأدية مناسكهم بيسر وطمأنينة حتى عودتهم بسلامة الله آمنين إلى أوطانهم.

وتأتي هذه البادرة الكريمة في سياق جهود المملكة الدائمة لخدمة ضيوف الرحمن وبناء علاقات إيجابية تتسم بالاستمرارية مع دول العالم في شتى المجالات، وفتح مجالات أوسع لتوثيق الصلات وتعزيز الأخوة الإسلامية.