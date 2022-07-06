توضيح هام من حساب المواطن لغير القادرين على التسجيل

محمد بن مسعود - الدمام - وجه برنامج حساب المواطن، تنبيها هاما إلى المستفيدين الذين لا يمكنهم التسجيل في برنامج الحساب بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال.

وقال “حساب المواطن” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن عليهم زيارة صفحة الدخول ومن ثم الضغط على أيقونة النفاذ الوطني.

يذكر أن أعلن حساب المواطن قد أعلن صباح اليوم البدء في إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، مشيرًا إلى أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله.

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وكانت مصادر مطلعة، كشفت أنه سيتم إيداع دفعة شهر يوليو من حساب المواطن منتصف ليل الأربعاء، كما توقعت نسبة الدعم الإضافي بعد التوجيه الملكي الكريم يوم أمس.

وأوضحت المصادر، وفقا لـ”العربية”، أن الدعم الإضافي في حساب المواطن، سيصل لـ 73% من مبلغ الدعم الأساسي.

وبالأمس، أوضح برنامج حساب المواطن، الفرق بين الأهلية والاستحقاق، وضوابط كل منهما للحصول على الدعم المستحق بالنسبة للمستفيد.

وتشمل ضوابط الأهلية ما يلي:

– شروط الجنسية للمستفيد الرئيسي

– معيار الإقامة

– توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة

بينما تشمل ضوابط احتساب الاستحقاق الفعلي للمستفيد المعايير التالية:

– عدد أفراد الأسرة

– أعمار أفراد الأسرة

– مجموع الدخل الشهري للأسرة

وكان قد صدر مساء أول أمس توجيهاً كريما من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.

وتضمن التوجيه الكريم “إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً. – تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي.