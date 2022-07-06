«بنك ABC» يمنح الشركة الأردنية الهندية للأسمدة تسهيلات تمويلية ثنائية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات

قام بنك ABC، البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمنح تسهيلات تمويلية ثنائية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات إلى الشركة الأردنية الهندية للأسمدة (JIFCO)، وسيتم استخدام التسهيلات التمويلية من قبل الشركة الأردنية الهندية للأسمدة في إعادة تمويل قروض المساهمين الحالية.

وقد شهد الحفل، الذي استضافته مجموعة بنك ABC في مقرها الرئيسي في البحرين بتاريخ 4 يوليو 2022، حضور نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة صائل الوعري، ورئيس الخدمات المصرفية بالجملة للمجموعة عمرو النقلي، وأعضاء تمويل المشاريع وهيكلة التمويلات للمجموعة، والرئيس التنفيذي لبنك ABC في الأردن جورج صوفيا، ورئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الهندية للأسمدة معالي الدكتور محمد الذنيبات، وعضو مجلس الإدارة مانيش جوبتا، والرئيس التنفيذي أتول كومار جارج، والمدير المالي ديباك ياداف.

ويقوم بنك ABC بتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية إلى الشركة الأردنية الهندية للأسمدة، والتي تعُتبر عميلًا جديدًا هامًا لدى بنك ABC الأردن ولدى المجموعة. وتُعتبر الشركة الأردنية الهندية للأسمدة، وهي أكبر منتج لحمض الفوسفوريك في الأردن بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 475 ألف طن متري، نموذجًا للتعاون الناجح بين الأردن والهند.

وتمثل الصفقة تقاربًا قويًا بين مصالح مساهمي الشركة الأردنية الهندية للأسمدة (لدعم الشركة من خلال الإجراءات التعاقدية لتوريد المواد الأولية وحجم شراء الإنتاج.

وفي تعليقه على الصفقة، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC، صائل الوعري: “يسر بنك ABC أن يتم اختياره البنك المنظم الوحيد لعملية الإقراض المشتركة للشركة الأردنية الهندية للأسمدة، كما أننا حريصون على دعم نمو الشركة ومساعيها التوسعية من خلال تقديم مثل هذه التسهيلات التمويلية المخصصة. وتُظهر هذه الصفقة الكبيرة التزامنا بتعميق علاقة ذات منفعة تبادلية طويلة الأمد مع أحد عملائنا المهمين الجدد، إلى جانب التزام بنك ABC تجاه المملكة الأردنية والجهات المصدّرة الرئيسية لديها”.

ومن جهته، شكر رئيس مجلس الإدارة الشركة الأردنية الهندية للأسمدة معالي الدكتور محمد الذنيبات بنك ABC وأعضاء فريقه، وأشار إلى أن هذه الصفقة كانت قيد المناقشة لفترة طويلة، وأعرب عن تقديره لصبر والتزام الطرفين على الرغم من ظروف الوباء الصعبة. وأعرب معالي الدكتور ذنيبات عن أمله في أن تكون هذه بداية لعلاقة جديدة من شأنها أن تمنح فرصة للطرفين للعمل معًا في مشاريع مستقبلية في الأردن.

وقد تم ترتيب التمويل من قبل فريق تمويل المشاريع وهيكلة التمويلات للمجموعة لدى بنك ABC، وذلك بدعم من فريق العمل المحلي التابع له في الأردن. وبصفته البنك المنظم الوحيد لعملية الإقراض المشتركة، سيصبح بنك ABC بنك العلاقات المصرفية الأساسي للشركة الأردنية الهندية للأسمدة.

وتعد الشركة الأردنية الهندية للأسمدة بمثابة مشروع استراتيجي مشترك بين شركة الأردن لتصنيع الفوسفات وجمعية المزارعين الهندية للأسمدة.