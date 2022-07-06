تعيين الشرقي وزينل ممثلين بمجلس إدارة مركز التحكيم الخليجي

كشف الأمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق يوسف الشميمري عن الممثلين الجدد لمجلس إدارة المركز في كل من مملكة بحرين ودولة قطر خلفاً للممثلين السابقين.

وأشار الشميمري بأن المركز إستلم خطاب من غرفة تجارة وصناعة البحرين بتعيين يوسف زين العابدين زينل خلفاً للممثل السابق سامي محمد شريف زينل، كما أستلم المركز خطاب من غرفة قطر بتعيين صالح بن حمد الشرقي خلفاً للممثل السابق الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني.

وتابع: «يمتلك زينل ماجستير في القانون الدولي وماجستير في إدارة الأعمال، وهو عضو مجلس نواب في دورة كل من العام 2002م و2018م، عضو بمجلس أمناء مركز تسوية المنازعات التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين من 2021 وحتى الآن، محامي ومستشار قانوني ومحكم دولي، عضو فاعل في العديد من الهيئات ومؤسسات التحكيم التجاري الدولية والإقليمية».

وأضاف الشميمري بأن «زينل هو الأمين العام السابق لمركز التحكيم التجاري الخليجي ومن أبرز المؤسسين للمركز، كما شغل منصب مساعد مدير التخطيط والبحوث في شركة الملاحة العربية المتحدة، وهو محاضر مادة القانون البحري والبحوث وأنظمة السلامة البحرية بالأكاديمية العربية للنقل البحري، وله العديد من المشاركات المحلية والدولية على الصعيد الوطني والسياسي، وكان له إسهام في حركة السلام العالمية لمناهضة الحروب في تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية، كما له إسهامات عديدة في العمل التطوعي وخدمة قضايا الشعب والبلد».

وأشار الشميمري إلى أن صالح الشرقي حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال 2012م، وماجستير إدارة الأعمال 2014م، وإلتحق بالعمل في غرفة قطر منذ 1 فبراير 1999م وتدرج في عدة مناصب إدارية وتنفيذية عليا حتى تم تنصيبه مديراً عاماً للغرفة حتى تاريخه».

وأردف الشميمري بالقول بأن الشرقي «يشغل العديد من المناصب الرفيعة منها: عضو مجلس إدارة الدار لأعمال الصرافة، عضو مجلس إدارة الغرفة العربية-الألمانية المشتركة، عضو مجلس إدارة الغرفة العربية-البريطانية المشتركة، عضو لجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي، ولديه العديد من الإنجازات على مستوى العمل في الغرفة من أبرزها إنشاء قسم المعارض وتنظيم معرض صنع في قطر، كما يتمتع بخبرة واسعة في إدارة التعامل مع المنظمات والمؤسسات المختلفة المعنية بالأعمال والأنشطة الإقتصادية والتجارية».

وقال الشميمري بأن الشرقي «حاصل على العديد من الشهادات التدريبية في مهارات القيادة الإدارية والإدارة، وشارك في العديد من المؤتمرات والمعارض والدورات والبرامج وورش العمل المعدة لكبار المسؤولين التنفيذيين داخل دولة قطر وخارجها».

وأوضح الشميمري بأن وجود شخصيات قيادية بهذا المستوى وهذه الخبرة ضمن مجلس إدارة المركز يعتبر مكسباً يعتز فيه، مشيداً بالفترة التي مثل فيها العضوين السابقين الأستاذ سامي محمد شريف زينل و الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، متمنياً لهما كل التوفيق والسداد في مسيرتيهما المهنية والعملية.