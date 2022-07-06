من يتيمة مغتربة إلى ملكة رائدة.. سيرة الملكة عفّت «أول ملكة في تاريخ السعودية» (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

تناول الإعلامي “زبن بن عمير” في حلقة جديدة، من برنامج “هامات”، قصة الملكة عفّت «أول ملكة في تاريخ السعودية»، والتي عانت طوال حياتها من أزمات مالية ونفسية شديدة، لكن ذلك لم يمنعها من حب العلم والتعلم، إلى أن صارت رائدة مثمرة، وقدوة لكل نساء المملكة.

وأوضح أن الملكة عفت، هي زوجة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وتزوجت منه عندما كان نائبا للملك على الحجاز ووزيرا للخارجية عام 1923 ميلادية، وهي أول زوجة تسمى بالملكة.

وبين أن عائلتها سافرت إلى تركيا عندا وقعت الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدريعة ـ مؤقتا ـ في يد إبراهيم باشا، فولدت في اسطنبول، وتلقت تعليمها الأساسي هناك، وحصلت على دبلوم معلمات، مشيرا إلى أن هذا يدل على حبها الشديد للتعليم، وتعلقها بالعلم.

وأشار الإعلامي “زبن بن عمير”، إلى أنه لما مات والد الملكة عفت، واجهتها والأسرة مشكلات كثيرة، وخصوصا المادية، فعاشوا على معاش والدهم، وظلت الحياة متأزمة لفترة طويلة.

وأوضح أن الملكة “عفت” كانت تربطها علاقة شديدة بعمتها “جوهران”، مشيرا إلى أنها في العام 1931، أرسلا إلى الملك عبد العزيز ، كي يأذن لهما بالحج، على أن يعودا إلى تركيا مرة أخرى.

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وأردف: بالفعل أرسل لهما دعوة، وشدد على ابنه الثاني ونائبه على الحجاز ” الملك فيصل” أن يحسن استقبالها، وهنا حصل اللقاء الأول الذي توج بالزواج.