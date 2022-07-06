أمانة جازان تكثف جولاتها الرقابية خلال إجازة عيد الأضحى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
كثفت أمانة منطقة جازان، أعمال الرقابة الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بهدف رفع مستوى الرقابة الميدانية على محال الحلويات والمواد الغذائية ومحال الحلاقة والمشاغل النسائية.
وتهدف الجولات الرقابية إلى متابعة تطبيق المنشآت للاشتراطات الصحية والبلدية والمحافظة على سلامة المستهلك، ورفع مستوى الامتثال على الأنشطة التي تشهد إقبالاً خلال العيد.
ودعت أمانة جازان الجميع إلى الإبلاغ عن ملاحظات الصحة العامة عبر تطبيق بلدي أو الاتصال بالرقم 940.
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