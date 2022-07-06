الشؤون الإسلامية بحائل تنهي استعداداتها لتهيئة الجوامع والمصليات لصلاة عيد الأضحى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل استعداداته لتهيئة الجوامع والمصليات التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ، البالغ عددها ٥٧٩ جامعاً ومصلى في مدينة حائل ومحافظاتها.
وأوضح مدير الفرع محمد بن عبدالحميد السميري أن المراقبين والعاملين ومؤسسات الصيانة والنظافة كُلِّفوا بمتابعة جاهزية المصليات والجوامع من فرش ومكبرات الصوت وخدمات المياه لتهيئتها لصلاة عيد الضحى المبارك.
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