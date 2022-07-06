أمانة العاصمة المقدسة تعقد اجتماعا لتطوير الخدمات في المشاعر المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس رأس معالى أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي اليوم، الاجتماع التحضيري الذي جمع رؤساء مراكز الخدمات بالمشاعر المقدسة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتجهيزات المراكز وأهم العقبات التي قد تظهر في الحج، والآراء والمقترحات، لتطوير الأداء في المشاعر المقدسة . وتطرق الاجتماع لأداء الأمانة ميدانياً وسبل تطويرها ومتابعة أعمال النظافة والإصحاح البيئي، ومتابعة المباسط والمواد الغذائية ومراقبة المواشي ومكافحة ظاهرة الذبح العشوائي . أخبار قد تهمك

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