محمد بن مسعود - الدمام - أنهت وزارة التربية والتعليم توزيع خريجي الشهادة الإعدادية على مدارس المرحلة الثانوية للعام الدراسي المقبل طبقاً للسياسة المعتمدة في توزيع الطلبة وفق المجمعات السكنية.

وبإمكان الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني www.moe.gov.bh واختيار الرابط «توزيع طلبة الشهادة الإعدادية على المدارس الثانوية»، ومن ثم إدخال رقمه الشخصي لكي يتعرف على مدرسته ومساره الأكاديمي.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «التربية»: توزيع خريجي المرحلة الإعدادية على المدارس الثانوية عبر الموقع الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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