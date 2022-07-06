اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع عضو مجلس العموم البريطاني رئيس مجموعة الاتفاقات الإبراهيمية

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في لندن اليوم، مع سعادة الدكتور ليام فوكس عضو مجلس العموم البريطاني، رئيس مجموعة الاتفاقات الإبراهيمية، وذلك على هامش مؤتمر حرية الدين أو المعتقد الذي يعقد في العاصمة البريطانية.
جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والتي تشهد تقدما كبيرا على مختلف المستويات، والتأكيد على ضرورة الدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أوسع خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
كما تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون المشترك في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين أصحاب الأديان والمعتقدات ونشر ثقافة الحوار والتفاعل الحضاري بين الأمم والشعوب.
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