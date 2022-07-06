نائب محافظ عقارات الدولة يتفقد مجمّع الدوائر الحكومية بالمشاعر

زار سعادة نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة لشؤون العقارات المهندس ناصر الشيحة مجمّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة، التقى خلالها عدداً من قيادات الجهات الحكومية المشاركة في تنظيم موسم الحج الموجودة في المجمع.

وتأتي هذه الزيارة بهدف متابعة تنفيذ الخطّة التشغيلية للمجمّع خلال الموسم، وتعزيز آلية التنسيق وتكامل الأدوار مع المنظومة الحكومية، بما يواكب توجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة التي أكّدت على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير كل سبل الراحة لهم أثناء أداء المناسك، وحتى عودتهم سالمين إلى أوطانهم.

يذكر أنّ مجمّع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة يستضيف هذا العام نحو 41 جهة حكومية مشاركة في تنظيم موسم الحج، كما يعدُّ المجمّع أحد عقارات الدولة المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وأنموذجاً مثالياً لتصميمه المميز وبنائه بأفضل المواصفات الفنية، وموقعه الجغرافي القريب من المشاعر المقدسة.