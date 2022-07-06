شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يعلن تواجد أنسيلمو في صفوف الفريق الموسم القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الوحدة تمسكه بلاعبه المحترف البرازيلي الجنسية أنسيلمو دي مورايس الذي كان يلعب في صفوف نادي النصر الموسم المنقضي على سبيل الإعارة.

الوحدة يعلن تمسكه بالبرازيلي أنسيلمو

وقد إنتهت إعارة أنسيلمو عقب إنتهاء الموسم الماضي من كأس دوري محمد بن سلمان وقد وقع على عقد أنتقال حر لصالح نادي الوحدة في عام 2018 وحتى الآن.

ووفقًا لتصريحات إحدى المصادر لجريدة "الرياضية السعودية" أنه لا توجد نية لتجديد إعارة اللاعب لنادي النصر أو أي نادي آخر أو بيع عقد اللاعب لصالح أي نادي آخر، وقال أن اللاعب لا يريد الانتقال إلى نادي آخر ولم يتحدث معهم من أجل الرحيل عن الوحدة.

مشوار أنسيلمو مع نادي الوحدة

وشارك أنسيلمو البالغ من العمر 33 عامًا مع نادي الوحدة 78 مباراة سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع 6 آخرين ومع نادي النصر في الموسم المنقضي 22 مباراة ما بين دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة كأس الملك.