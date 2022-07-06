شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من نونو سانتو تجاه أحمد حجازي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق اتحاد جدة استعداداته للموسم الكروي الجديد بالتعاقد مع صفقات جديدة وفقا للرؤية الفنية الخاصة بنونو سانتو المدير الفني الجديد للفريق.

وعلى الرغم من الأنباء الكثيرة التي تتداول حول اقتراب رحيل مدافع الفريق أحمد حجازي، إلا أن إدارة اتحاد جدة قررت التفاوض مع اللاعب لتجديد تعاقده والاستمرار مع النادي.

حجازي يرتبط بعقد مع العميد حتى صيف 2023 وذلك بعدما انتقل من صفوف وست بروميتش على سبيل الإعارة في صيف 2020 قبل أن يتم شراءه بشكل نهائي في صيف 2021.

نونو سانتو يرغب في التجديد لحجازي

نونو سانتو

وتستهدف الإدارة إرضاء اللاعب ماديا ومعنويا من أجل الموافقة على تجديد عقده حتى عام 2025 وقطع الطريق على كافة المحاولات الأوروبية والعربية للظفر بخدمات المدافع المصري المتألق.

ويتبقى للاعب موسم واحد فقط في عقده مع العميد وهو ما يضع إدارة اتحاد جدة تحت ضغط الوقت لإتمام العقد الجديد قبل أن يوقع اللاعب بالمجان للخارج.

ولقى حجازي قبولا حسنا من جانب المدير الفني نونو سانتو خاصة بعد الاداء المتميز الذي يقدمه صاحب 31 عاما خلال الفترة الأخيرة مع العميد.

وكان قد ابتعد حجازي عن المشاركة في جزء من الموسم الماضي خاصة بداية من يناير الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب أثناء مشاركته مع منتخب مصر في أمم إفريقيا الماضية قبل أن يعود من جديد للمشاركة في مايو.



اتحاد جدة الموسم الماضي



واحتل فريق اتحاد جدة الموسم الماضي المركز الثاني بعد خسارة صراع الدوري أمام الهلال بفارق نقطتين فقط في اللحظات الأخيرة

وانهى العميد وقتها الدوري بالمركز الثاني برصيد 65 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فاز خلالهم في 20 لقاء وتعادل في خمس لقاءات وخسر في مثلهم.

ويتطلع الاتحاد للعودة من جديد لأمجاده والفوز ببطولة الدوري الغائبة عن خزينة النادي منذ عام 2009 عندما فاز وقتها بلقب الدوري رقم 8 في تاريخه.

ويكتسح فريق الهلال السعودي حتى الآن عدد بطولات الدوري السعودي حيث حقق الزعيم لقب الدوري خلال 18 مرة في تاريخه، كان آخرهم آخر ثلاث سنوات.