شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يشدد على سرعة إنهاء إجراءات قضايا الموقوفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، خلال جولته التفقدية للنيابات العامة المباشرة لمهامها في حج هذا العام ١٤٤٣هـ بالوقوف على سير العمل في النيابة العامة بمحافظة الطائف، أكد خلالها على وجوب تظافر الجهود لمعالجة القضايا التي تباشرها النيابات المتخصصة في نيابة المحافظة وفق النظام لا سيما المرتبطة بالحج.

وشدد على أهمية مراعاة الضمانات المقررة للأفراد وفق الأنظمة السعودية، خاصة الموقوفين منهم، وسرعة إنهاء إجراءات قضاياهم عاجلاً ومنحها الأولوية.

ونوه بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم للأجهزة العدلية لرفع كفاءة أداء أعمالها القضائية؛ للقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها على أكمل وجه.