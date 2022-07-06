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النائب العام يشدد على سرعة إنهاء إجراءات قضايا الموقوفين

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الدمام - شريف احمد - قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، خلال جولته التفقدية للنيابات العامة المباشرة لمهامها في حج هذا العام ١٤٤٣هـ بالوقوف على سير العمل في النيابة العامة بمحافظة الطائف، أكد خلالها على وجوب تظافر الجهود لمعالجة القضايا التي تباشرها النيابات المتخصصة في نيابة المحافظة وفق النظام لا سيما المرتبطة بالحج.

وشدد على أهمية مراعاة الضمانات المقررة للأفراد وفق الأنظمة ، خاصة الموقوفين منهم، وسرعة إنهاء إجراءات قضاياهم عاجلاً ومنحها الأولوية.

ونوه بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم للأجهزة العدلية لرفع كفاءة أداء أعمالها القضائية؛ للقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها على أكمل وجه.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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