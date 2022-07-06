شكرا لقرائتكم خبر عن بدءاً من الغد.. انعقاد مؤتمر يومي لمتابعة مستجدات موسم الحج عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُعقد في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة من أيام 8-9-10 من ذي الحجة الموافق 7-8-9 من يوليو ؛ المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج 1443هـ.

ويستضيف المؤتمر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، والمتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، لتقديم إيجاز عن مستجدات موسم حج هذا العام، كما سيجيبون عن أسئلة الصحفيين.

وينقل المؤتمر على الهواء مباشرة عبر مختلف القنوات التلفزيونية المشاركة في تغطية موسم الحج، كما سيتم بث المؤتمر عبر منصات وزارة الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي.