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بدءاً من الغد.. انعقاد مؤتمر يومي لمتابعة مستجدات موسم الحج عاجل

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الدمام - شريف احمد - يُعقد في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة من أيام 8-9-10 من ذي الحجة الموافق 7-8-9 من يوليو ؛ المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج 1443هـ.

ويستضيف المؤتمر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، والمتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، لتقديم إيجاز عن مستجدات موسم حج هذا العام، كما سيجيبون عن أسئلة الصحفيين.

وينقل المؤتمر على الهواء مباشرة عبر مختلف القنوات التلفزيونية المشاركة في تغطية موسم الحج، كما سيتم بث المؤتمر عبر منصات وزارة الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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