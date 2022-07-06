اخبار الخليج – وزير الداخلية يتفقد مشروع قاعدة الصيانة البحرية التابعة لقيادة خفر السواحل

محمد بن مسعود - الدمام - قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، بزيارة تفقدية صباح اليوم إلى مشروع قاعدة الصيانة البحرية التابعة لقيادة خفر السواحل، والجاري العمل على انشائها ضمن خطة موسعة لزيادة كفاءة خفر السواحل وتعزيز دوره في حماية الامن والسلامة البحرية وفي اطار استراتيجية التطوير والتحديث المعمول بها في كافة قطاعات وزارة الداخلية.

واستمع معاليه خلال الزيارة الى ايجاز حول آخر مستجدات تنفيذ المشروع وما يتضمنه من ورش متخصصة لصيانة الزوارق والبوارج التابعة لخفر السواحل اضافة الى استحداث حوض بحري يستوعب عددا من الزوارق.

واكد معالي الوزير ان المشروع والمتوقع الانتهاء منه خلال العام المقبل ، يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير خفر السواحل بما يزيد من قدراته في أداء الواجبات المنوطة به، وتحقيق السرعة في الاستجابة والكفاءة والاحترافية في تقديم الخدمات الامنية منوها الى تزويده بأحدث المنظومات التكنولوجية والتدريبية من خلال تطوير المنشآت بما يتفق مع احتياجات خفر السواحل الحالية والمستقبلية.

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