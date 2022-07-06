اخبار الخليج – مملكة البحرين تعزي جمهورية كازاخستان في ضحايا انفجار حقل «تنغيز» النفطي

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين مع جمهورية كازاخستان جراء حادث انفجار في “تنغيز” أكبر حقول النفط في البلاد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العمال، معبرة عن تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولحكومة وشعب كازاخستان الصديق في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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