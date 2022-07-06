اخبار الخليج – د. زكريا الخاجة: 55 % زيادة بقيمة المدفوعات المالية خلال النصف الأول من 2022.. وقفزة في استخدام تطبيقات الهواتف الذكية

محمد بن مسعود - الدمام - أكثر من مليون و852 ألف معاملة إلكترونية خلال النصف الأول من العام 2022

أكثر من 333 مليون دينار قيمة المدفوعات عبر القنوات الإلكترونية

خدمات الإقامة الذهبية وإصدار الجواز لأول مرة عبر bahrain.bh أبرز الخدمات الإلكترونية المدشنة بالنصف الأول 2022

كشفت إحصائيات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدورية حول أداء تطور الخدمات والقنوات الإلكترونية للنصف الأول من العام 2022 عن تسجيل قفزة ملحوظة في قيمة المدفوعات المالية، إذا أظهرت الإحصاءات ارتفاعاً بعدد المعاملات الإلكترونية المنجزة لتصل إلى حوالي 1.9 مليون معاملة بلغ إجمالي المبالغ المحصلة ما يقارب 334 مليون دينار بحريني محققة زيادة بنسبة 55% في قيمة المدفوعات المالية عبر مختلف القنوات والمنصات الإلكترونية للهيئة شاملة البوابة الوطنية Bahrain.bh، ومتجر تطبيقات حكومة البحرين الإلكترونية bahrain.bh/apps، ومنصات الخدمة الذاتية، مشيراً إلى زيادة معدل مستخدمي التطبيقات الحكومية بواقع 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، في حين شهدت البوابة الوطنية زيادة في عدد الزيارات إذا كشفت الأرقام عن 9 ملايين و 789 ألف زيارة للبوابة بزيادة نسبتها 31 % خلال النصف الأول 2022.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الزيادة المطردة في إجمالي المعاملات المنجزة إلكترونياً هي نتائج ما يحظى به قطاع التحول الرقمي بالمملكة من دعم واهتمام من قبل القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة وتوجيهاتها السديدة الدائمة على ضرورة تفعيل المبادرات وتطبيق الاستراتيجيات الخاصة بالتحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية الخدمية.

وأوضح الخاجة بأن الهيئة والتزاماً منها بتنفيذ توجيهات الحكومة الموقرة وقرارات اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة ماضية قدماً بتسريع وتيرة عملياتها التطويرية للخدمات الحكومية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية عبر تفعيل السياسات وتوظيف التقنيات الحديثة بغية تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي وتوفيرها عبر المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية ما ينعكس أثره إيجاباً بتسهيل حياة المواطنين والمقيمين في ظل زيادة الإقبال على استخدام الخدمات والتوجه لإنجازها عبر التطبيقات الحكومية المتوفرة بمتجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية apps.bahrain.bh ، مرجعاً تلك الزيادة وذلك الأقبال لما يتمتع به المجتمع البحريني من ثقافة رقمية متقدمة، والحرص على تضمينها المزيد من الميزات والخدمات لتحسين تجربة المستخدمين بما يحقق رضاهم واستحسانهم عن الخدمات المقدمة.

كما أضاف «أن توجيهات معالي وزير الداخلية دائماً ما كانت المحفز للارتقاء بجودة الخدمة، وفي سبيل ذلك كرست الهيئة جهودها لتسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال تنويع الخدمات الرقمية ومواءمتها واحتياجات أفراد المجتمع ومؤسساته مع مراعاة تحقيق جملة من العوامل كاختصار الوقت والجهد واتاحة خيارات الكترونية بديلة أغنت الجمهور عن الحاجة لزيارة مراكز الخدمة الحكومية، و هو ما تتطلب ضرورة قيام الهيئة وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية على إعادة هندسة خدماتها بطرق ذكية تواكب التطلعات وتزيد كفاء الأداء الحكومي، مؤكداً بأن الهيئة تعمل وتحقيقاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية على استكمال إطلاق مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة القادمة من العام الجاري، موضحاً بأن إجمالي عدد الخدمات الالكترونية المقدمة عبر قنوات الحكومة الالكترونية بلغ 569 خدمة، منها 440 خدمة متوفرة عن طريق البوابة الوطنية bahrain.bh، و 19 خدمة مقدمة عبر منصة الخدمة الذاتية يجانب توفير 110 عبر تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة».

وحول أبرز النتائج التي أظهرها تقرير أداء القنوات والخدمات خلال النصف الأول من العام 2022، فقد أظهرت الاحصائيات توجه كبير من قبل جمهور المستخدمين من مواطنين ومقيمين لإنجاز المعاملات الحكومية عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، إذ بينت الاحصائيات أن معاملات الدفع للخدمات المقدمة على كلتا القناتين البوابة الوطنية وتطبيقات الهاتف توزعت بنسبة 47% على التطبيقات و 53% على البوابة مما يوضح زيادة التوجه لاستخدام التطبيقات و بنسبة قدرها 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وحول التطبيقات الأكثر استخدماً أشارت الإحصاءات بأن تطبيقات (مجتمع واعي) ، (إسلاميات ) و (خدمات المرور) وبواقع نسبة زيادة 88 %، 81 % و 55 % على التوالي.

كما أظهرت الاحصاءات بأن البوابة الوطنية bahrain.bh، شهدت إنجاز ما يفوق 1.2 مليون معاملة في حين بلغت قيمة المبالغ المدفوعة لها أكثر من 306 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام 2022 بزيادة قدرها 62% بذات الفترة من العام الماضي، وتعكس هذه النتائج الإيجابية في المجمل مدى الادراك و الوعي المجتمعي بأهمية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وإنجاز المعاملات عبر البوابة الوطنية بكل يسر وسهولة، وشهدت خدمات الإقامة الذهبية وإصدار الجواز لأول مرة وإصدار شهادة حسن السيرة وخدمة تحديث بيانات السجل الشخصي عبر bahrain.bh أقبال ملحوظاً من قبل المستخدمين.