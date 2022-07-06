خطوبة الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله الثاني

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني عاهل الأردن، على جميل ألكساندر ترميوتس.

وهنأ الديوان في تغريدة عبر «توتير»، الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا بهذه المناسبة، متمنيا للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وخطيبها جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.

كما هنأت الملكة رانيا العبدالله ابنتها بتدوينة عبر «فيسبوك»: «الف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير».

وحضر حفل الخطوبة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

ولدت الأميرة إيمان في عمان عام 1996 ولديها شقيقان، ولي العهد الأمير حسين (28 عامًا) والأمير هاشم (17 عامًا) وشقيقة واحدة الأميرة سلمى (21 عامًا). وبحسب وسائل إعلام أردنية خطيب الاميرة ايمان من أصول يونانية ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.