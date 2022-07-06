مستشفى الملك خالد يحذر من خطر “سواطير” الأضاحي

محمد بن مسعود - الدمام - حذر مستشفى الملك خالد بالخرج من مخاطر سواطير الأضاحي، ونوّه إلى إجراءات السلامة الواجب اتباعها عند ذبح الأضاحي، وضرورة وجود حقيبة الإسعافات الأولية قبل النحر تحسباً للحالات الطارئة، وكيفية التعامل مع الجروح البسيطة، والجروح العميقة والنزيف الحاد وأهمية نقل المصاب حينها إلى الطوارئ.
و أوضح مستشفى الملك خالد بأن قسم الطوارئ يستقبل سنوياً حالات متعددة لإصابات مختلفة بجروح قطعية؛ غالبيتها في اليدين والأرجل.
وشدد على خطورة إتباع الطرق الغير سليمة عند ذبح أضاحي العيد، وضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة.
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يذكر أن مستشفى الملك خالد بالخرج هو أحد منشآت تجمع الرياض الصحي الأول ويعمل على استقبال مختلف الحالات الاسعافية، بوجود كوادر طبية مؤهلة ومدربة وفق أعلى معايير الرعاية الصحية.
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