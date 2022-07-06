فرع البيئة بنجران يطلق خطته التشغيلية خلال عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران خطة العمل التشغيلية للأسواق والمسالخ بالمنطقة والمحافظات التابعة لها خلال موسم عيد الأضحى المبارك لعام 1443، حيث هُيِّئ 13مسلخاً و15 نقطة ذبح لاستقبال الأضاحي و9 أسواق للماشية ونقاط بيع متفرقة موزعة على منطقة نجران ومحافظاتها ومراكزها، وذلك بمشاركة 116 موظفاً وفنياً و16 طبيباً بيطرياً. وأوضح مدير الفرع أحمد بن سعيد آل مفلح خلال جولته على سوق المواشي والمسلخ النموذجي في أبا السعود أن إدارة الأسواق والمسالخ بالفرع شرعت في تنفيذ الخطة التشغيلية التي تُوبِعت من خلالها جاهزية واستعداد مسالخ وأسواق المواشي بالمنطقة، مع متابعة الكشف على الأضاحي من قبل الفرق البيطرية ضمن حملة أضحيتي، ومواصلة الفرق الرقابية المختصة بجولات مستمرة في مختلف الأسواق وتكثيف الرقابة على أسواق الماشية؛ للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية، وتعريف المستهلك بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية. أخبار قد تهمك

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