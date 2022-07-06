الكشف عن نتائج تصويت «سيتي سنتر البحرين» ضمن حملة استطلاع تهدف لتطوير المركز

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الجولة الثانية من التصويت الخاص بمركز التسوق «سيتي سنتر البحرين»، والذي انطلق في يونيو الماضي من خلال تدشين طاولة ضخمة لاجتماعات مجلس الإدارة، في وسط المركز التجاري لدعوة الزبائن للجلوس على مقعد في طاولة الاجتماعات وبالتالي مشاركة آرائهم وأفكارهم عن المساحات المثالية للمركز التسوق الذي يرغبون فيه.

وتساهم الحملة في فهم أفضل لما يرغب به الزبائن فيما يتعلق بتجاربهم الخاصة في المستقبل، بالإضافة إلى تطوير القدرة على تقديم مراكز مجتمعية أكثر ارتباطاً وشخصية ومخصصة لعملائها. وعبّر حتى الآن أكثر من 3000 مشارك عن آرائهم وملاحظاتهم ، حول تفضيلاتهم ورغباتهم في فئات تتضمن الطعام والترفيه والتسوق والمناسبات والأحداث والاتجاهات المستقبلية والأمور ذات الأهمية بالنسبة لهم.

وأظهر الاستطلاع على وجه الخصوص، أن فئة الطعام والمأكولات لا يزالان يمثلان التجربة الأهم والأكثر جذباً لزوار مركز التسوق، وأن الميزات والخدمات الرقمية والتجريبية مطلوبة بشكلٍ متزايد، إلى جانب الرغبة بالمزيد من المناطق المخصصة للعائلات، بالإضافة إلى خيارات التسوق المستدامة.

وقال دعيج الرميحي المدير التنفيذي لسيتي سنتر البحرين: نحن فخورون بإطلاق النسخة البحرينية من «حملة التصويت الخاصة لمراكز تسوق سيتي سنتر» كجزء من الحملة الإقليمية المستمرة لبناء مراكز تسوق تركز على المستهلك. وكواحد من أكبر مراكز التسوق في البحرين ، لطالما كان «سيتي سنتر البحرين» المكان المفضل للمقيمين والمواطنين وزوار المملكة ونأمل أن نواصل خدماتنا المحسنة التي تلبي احتياجات ورغبات الزوار.

وبالفعل التحولات في سلوك المستهلك أثرت على الطريقة التي أنشأنا بها الحملات ، ومن خلال هذه المبادرة ، نريد أن نتعمق أكثر ونفهم حقاً ما تبحث عنه مجتمعاتنا في مركز التسوق المحلي. نحن نضع الاتجاه المستقبلي لـ «سيتي سنتر البحرين» في أيدي زبائننا مباشرةً ، ونضع ثقتنا الكاملة في آراء المستهلكين حول كيفية تشكيل مركزهم التجاري في المستقبل.

تزايد الاهتمام بخيارات تناول الطعام

كشف «التصويت الخاص لمراكز التسوق سيتي سنتر» عن اهتمام متزايد اتجاه تنوع المطاعم ذات الاطلالات والأنشطة المتعلقة بالطهي. ولطالما كانت خيارات تناول الطعام والمشروبات الصحية اتجاهاً متنامياً بين المستهلكين لأنهم يهتمون بشكل متزايد باتباع أسلوب حياة صحي. واستناداً على نمو مجال التكنولوجيا يلاقي الطلب عبر الإنترنت أيضاً اتجاهاً متزايداً حيث يرغب المستهلكون في طلب الطعام رقمياً عبر الإنترنت وإيصاله إلى منازلهم أو حتى إستلامه من المتجر.

مزيج من الترفيه الواقعي والافتراضي

أظهر التصويت أن زوار المراكز التجارية يفضلون السرعة والعروض التي تعتمد على التكنولوجيا مثل العروض المصممة الشخصية والخيارات التي لا تحتاج الى اللمس. وفيما يستمتع الزوار بالانتقال إلى عالم رقمي ، فهم أيضاً يفضلون التواجد الفعلي في المركز التجاري. ويرغب المستهلك في الحصول على مميزات من خلال تطبيقات أكثر إثارة مثل تلقي دعوات لحضور أحداث حصرية وحجوزات سينمائية. ويمثل الحصول على الخدمات بدون استخدام اللمس أولوية بالنسبة إلى متسوقي «سيتي سنتر البحرين»، حيث أعربوا أيضاً عن اهتمامهم بالكثير من المميزات مثل خدمات Scan & Go على هواتفهم الذكية واختيار المنتجات عبر الإنترنت ثم تجربتها في المركز التجاري. ولضمان تجربة تسوق سلسة وانسيابية، صوّت المستهلكون لخدمة مواقف السيارات المحجوزة قبل الوصول إلى المركز التجاري.

المزيد من التجارب الممتعة للأطفال

يقدم «سيتي سنتر البحرين» باستمرار خيارات ترفيهية للأطفال. إذ افتتح المجمع هذا العام محل “The Nutty Scientists” ، وهو تجربة جديدة تقدم ورش عمل تعليمية وتفاعلية للأطفال. إذ أظهر المستهلكون رغبتهم في المزيد من الأنشطة التعليمية للأطفال في المركز التجاري. بالإضافة إلى ذلك، أعرب المستهلكون عن رغبتهم في المزيد من التجارب الترفيهية في المركز التجاري التي تتميز بالتقنية الإفتراضية التي تتضمن الشخصيات المفضلة للأطفال.

الاستدامة

كانت الاستدامة مجالاً رئيسياً في جميع أنحاء المركز التجاري ، حيث يتم إعادة تدوير ما يقرب من 31.8 طناً على متوسط شهري. بالإضفة إلى ذلك، يعمل سيتي سنتر البحرين على أن يكون مركز تسوق خالٍ من الأكياس البلاستيكية من خلال تشجيع المستأجرين على عدم استخدام الأكياس البلاستيكية وأيضا تفضيل قوائم إلكترونية على القوائم المطبوعة. ووفقاً لنتائج «التصويت الخاص لمركز التسوق سيتي سنتر البحرين»، يرغب ما يقرب من 40 في المائة ممن شملهم الاستطلاع في رؤية المزيد من صناديق إعادة التدوير في جميع أنحاء المركز التجاري. يرغب الباقون من متاجر توفير خصومات على الملابس والمنتجات المشتراه عند التبرع لإعادة التدوير لتشجيع المجتمع نحو نمط حياة أكثر استدامة.