شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات صارمة من نونو سانتو قبل بداية الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لاتزال ادارة اتحاد جدة السعودي تسعى لمواصلة التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ودعم الفريق بلاعبين جدد من أجل المنافسة على الدوري السعودي.

وبدأ نونو سانتو، المدير الفني الحالي والجديد للفريق، في الوقوف على احتياجاته من مراكز من أجل بناء الفريق وتدعيمه قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد.

وتأتي رغبة الاتحاد هذه الفترة في التعاقد مع 3 لاعبين أجانب من البرتغال وهو موطن المدير الفني الجديد نونو سانتو.

قرارات نونو سانتو داخل الاتحاد قبل الموسم المقبل

ومن المنتظر أن تكن تلك الصفقات بمثابة تدعيمات جديدة للفريق عقب رحيل النجم البرتغالي أندريه فليبي بعد انتهاء اعارته بنهاية الموسم بالإضافة إلى الاستغناء عن برونو هنريكي مع دفع الشرط الجزائي له.

وتسعى الإدارة الاستفادة بأكبر شكل ممكن من ارتفاع عدد المحترفين الأجانب بالدوري السعودي بداية من الموسم المقبل والتعاقد مع صفقات قوية.

أما عن باقي المحترفين، فقد استقر سانتو على الإبقاء على كل من جروهي وأحمد حجازي وكورنادو ورومارينهو بالإضافة إلى عبدالرزاق حمدلله ضمن صفوف الفريق للموسم المقبل.

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اتحاد جدة

اتحاد جدة الموسم الماضي

احتل فريق اتحاد جدة الموسم الماضي المركز الثاني بعد خسارة صراع الدوري أمام الهلال بفارق نقطتين فقط في اللحظات الأخيرة

وانهى الاتحاد وقتها الدوري بالمركز الثاني برصيد 65 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فاز خلالهم في 20 لقاء وتعادل في خمس لقاءات وخسر في مثلهم.

ويتطلع الاتحاد للعودة من جديد لأمجاده والفوز ببطولة الدوري الغائبة عن خزينة النادي منذ عام 2009 عندما فاز وقتها بلقب الدوري رقم 8 في تاريخه.

ويكتسح فريق الهلال السعودي حتى الآن عدد بطولات الدوري السعودي حيث حقق الزعيم لقب الدوري خلال 18 مرة في تاريخه، كان آخرهم آخر ثلاث سنوات.