شكرا لقرائتكم خبر عن من الفيراري للغزال.. رسالة دعم خاصة من محمد صلاح للبطلة بسنت حميدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بعث الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي رسالة دعم خاصة لمواطنته العداءة بسنت حميدة وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بعد ان تألقت في دورة ألعاب البحر المتوسط التي تقام في مدينة وهران الجزائرية.

رسالة خاصة من محمد صلاح للعداءة بسنت حميدة

وعبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور إنستقرام بعث محمد صلاح برسالة خاصة لبسنت أعرب خلالها عن فخره بما قدمته المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط بعد أن نجحت في تحقيق ميداليتين ذهبيتين في سباق 100 متر وسباق 200 متر.

وكتب محمد صلاح في رسالته الخاصة للعداءة المصرية: "مبروك يا بطلتنا.. جميعنا فخورون بك، وعليك بمواصلة كسر الأرقام القياسية".

قبل أن تقوم بسنت بالرد على هداف الدوري الانجليزي قائلة: "لا يمكنك أن تتخيل كم التحفيز الذي منحته لي الآن بدعمك، أنت المثل الأعلى والملهم لكل الرياضيين في مصر.. شكرًا مو، أنت عظيم".

انجاز بسنت حميدة في وهران 2022

بسنت حميدة

وكانت بسنت حميدة قد نجحت في تحقيق الرقم القياسي في سباق 200 متر عدو بدورة العاب البحر المتوسط وهو الأمر الذي أهلها للحصول على الميدالية الذهبية بعد أن سجلت زمن بلغ 22.49 ثانية.

في الوقت الذي تلقت فيه البطلة المصرية إستقبال إستثنائي وذلك عند عودتها إلى القاهرة حيث تم تقديم شتى وسائل الدعم لها خاصةً أن المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة المصرية قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور استقبال الممثلين عن المؤسسة العسكرية لإستقبالها لدى الوصول لمطار القاهرة الدولي أول أمس الأثنين لتهنئتها على الإنجاز الفريد.

ويعد ذلك الانجاز تعويض عن غياب البطلة المصرية في المشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت في طوكيو 2020 حيث منعتها الإصابة في العضلة الضامة من الالتحاق بالبعثة المصرية المشاركة في الأولمبياد.

وعوضت بذلك المصريين بالحصول على ذهبيتين وهو الأمر الذي جعل الجماهير تنتظر منها تقديم ميدالية أوليمبية في باريس المقرر إقامتها بعد عامين في باريس 2024.