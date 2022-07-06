تعرف على أقرب المستشفيات والمراكز الصحية من موقعك أثناء موسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وزارة الصحة، آلية معرفة أقرب المستشفيات والمراكز الصحية من موقعك أثناء موسم الحج. وحددت الوزارة، عبر صفحتها على “تويتر”، المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التي تقدم خدماتها للحجاج في 3 مدن هي المدينة وجدة ومكة المكرمة. وتنشر صحيفة تواصل الإلكترونية أسماء وعناوين المستشفيات والمراكز وهي كالتالى: أخبار قد تهمك هــنا

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