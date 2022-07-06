شؤون الحرمين تتابع استقبال المصلين داخل المسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تابعت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين , استقبال المصلين خلال موسم الحج هذا العام داخل المسجد الحرام وأدواره والسطح والبدرومات وتفويجهم إلى المصليات المخصصة لهم ، إضافة لإدارة حركتهم والحرص على تهيئة جمٌيع المشايات الرئيسية والفرعٌية ومتابعة دخولهم وخروجهم بكل يسر وسهولة .

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون التفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي بأن عدد المصلٌيات التي يتم التوجٌيه إليها هي (36) مصلى تشمل ( 4) مصليات بالدور الأرضي ، و(9) بالدور الأول ، و(6)مصليات في التوسعة الدور الأول , و(4) مصليات بالتوسعة الدور الأرضً , و(4) مصليات بالبدروم , و(6) مصليات بالسطح , و(3) بسطح المسعى.

وأشار إلى أن الإدارة تحرص على عدم وجود تكدس وتجمع بالمصليات وتوجيه ضيوف الرحمن إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات مبيناً انه تم دعم الإدارة بالكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية.