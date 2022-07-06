بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 88ر87 نقطةً ليبلغ مستوى 6ر7383 نقطةً بنسبة انخفاض بلغت 18ر1%. وتم تداول 7ر193 مليون سهمٍ عبر 11189 صفقةً نقدية بقيمة 2ر62 مليون دينارٍ كويتي. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 41ر47 نقطةً ليبلغ مستوى 79ر5640 نقطةً بنسبة انخفاض بلغت 83ر0% عبر تداول 7ر59 مليون سهمٍ من خلال 3178 صفقةً نقدية بقيمة 8ر6 ملايين دينارٍ, كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر105 نقاطٍ ليبلغ مستوى 72ر8223 بنسبة انخفاض بلغت 27ر1% عبر تداول 134 مليون سهمٍ في 8011 صفقةً بقيمة 3ر55 مليون دينارٍ . أخبار قد تهمك في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 7ر51 نقطةً ليبلغ مستوى 68ر5854 نقطةً بنسبة انخفاض بلغت 88ر0% عبر تداول 4ر45 مليون سهمٍ عبر 21 صفقةً نقدية بقيمة 2ر5 ملايين دينارٍ .

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