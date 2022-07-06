بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية يطلقان منصة «تبادل»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية عن إطلاق منصة «تبادل» الأولى من نوعها في المنطقة لتوفير الوصول المباشر للأسواق، حيث تم إطلاق المنصة في الوقت ذاته في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين، وقد قام بقرع جرس جلسة افتتاحية السوق لإطلاق المنصة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية سعادة/ هشام ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين في بورصة البحرين، حيث بثت الفعالية مباشرة في كل من مقر بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والوزير المسؤول عن بورصة البحرين في مملكة البحرين، وسعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لبورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويأتي إطلاق منصة تبادل بناءً على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين في نوفمبر 2021؛ لتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين وإحداث نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز السيولة في السوقين، بما في ذلك التداول عبر الأسواق. توفر منصة “تبادل” نظاماً متكاملاً يهدف إلى توفير شبكة تداول بين البورصات إقليمياً ودولياً، حيث تعمل المنصة على تمكين الاستثمارات خارج الحدود بين بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بالإضافة إلى تمكين المستثمرين من التداول المباشر من خلال الوسطاء المرخصين في كلا السوقين.

وقد ألقى معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، كلمة ترحيبية بداية الحفل قال فيها: “تقوم المؤسسات المالية بدورٍ أساسيٍ في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وإننا نشهد اليوم حدثاً مميزاً وثمرة للشراكة الإستراتيجية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي يجسد الرعاية والاهتمام من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله لتنمية البيئة الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين من خلال السعي الدائم لخلق مسارات متجددة من التعاون مع مختلف المؤسسات المالية والاستثمارية.”

وعلق سعادة هشام ملك رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية قائلاً: “في ظل المعطيات والإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون في كافة المجالات ولا ســيما في المجال الاقتصادي والذي برزت فيه أهمية تكامل الأسواق المالية، التي تلعب دوراً هاماً في تعزيز مسـيرة النمو الاقتصـادي بدول المجلـس، يأتي إطلاق منصة “تداول”، تلك المبادرة المشتركة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع بورصة البحرين والتي تهدف لربط أسواق المال في المنطقة لضمان سيولة الأسواق المالية وابتكار فرص مستدامة للاستثمار، لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه هذه الأسواق في النمو على المستوى الإقليمي.

يأتي إطلاق هذه المنصة ضمن الرؤية الحكيمة لقيادة البلدين نحو تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز قطاع الخدمات المالية. كما ويعكس إطلاق منصة “تبادل” التزام إمارة أبوظبي بتوثيق العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون المستمر بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة لتحقيق المزيد من الازدهار الاقتصادي لكلا البلدين.”

وصرح السيد سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: “إن توسيع نطاق الشراكات الإقليمية هو هدف أساسي في استراتيجية ADX One التي تسعى لزيادة السيولة وتعزيز كفاءة السوق ودفع النمو المستدام للسوق.

إن إطلاق منصة “تداول” هو برهان على التزامنا بهذه الاستراتيجية وعلى كوننا السوق المفضل للمستثمرين والمصدرين. ستعمل منصة تبادل على تعزيز العلاقات وعمليات التبادل الإقليمية، وزيادة فرص الاستثمار أمام المستثمرين والمصدرين. ونتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركائنا في بورصة البحرين لتعزيز عروضنا وضم المزيد من أسواق رأس المال إلى المنصة، مما يتيح نمو أسواق ورأس المال في المنطقة ودعم التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.“

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة بقوله: “يأتي إطلاق منصة “تبادل” تتويجاً لجهود بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأشهر الثمانية الماضية، وهو ما يعكس التزام بورصة البحرين تجاه تعزيز التعاون مع بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بما يتماشى مع استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية بخطة التعافي الاقتصادي والتي من ضمن أولوياتها تطوير سوق رأس المال”.

وأضاف الشيخ خليفة قائلا: “يعد إطلاق منصة “تبادل” إنجازا نوعياً في أسواق رأس المال الإقليمية، حيث ستوفر منصة “تبادل” المنفعة لكلا الطرفين (سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين)، مما يدعم النمو المستدام المستمر في كلا السوقين من خلال توسعة قاعدة المستثمرين المعنيين، والمساهمة في تلبية التطلعات الطموحة للمستثمرين. إننا نتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية لزيادة تعزيز وتوسعة الخدمات التي توفرها منصة “تبادل”، مع استمرارانا في تعزيز اتصالنا المشترك بالسوق.”

وستكون منصة “تبادل” متاحة لجميع المستثمرين ممن قاموا بالتسجيل لدى الوسطاء المحليين المعتمدين واتمام اجراءات “اعرف عميلك” لدى البورصة المحلية في بلد إقامتهم. هذا ويتم تداول الأوراق المالية في منصة “تبادل” بالعملة المحلية للبورصة المعنية، كما يتم في بعض الحالات تداول الأوراق المالية بالعملة المحددة للأصول المتداولة، ولا يوجد حد أدنى لأوامر التداول، إلا أنه يتعين على المستثمرين التداول في البورصات المحلية خلال أيام وساعات التداول المحددة ومتابعة أيام العطل الرسمية في أسواق رأس المال وساعات التداول لتداول الأوراق المالية المحددة في كلا السوقين.