غرفة البحرين تطلق تقرير التجارة تحت المجهر – الولايات المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ (‬التجارة‭ ‬تحت‭ ‬المجهر‭) ‬والذي‭ ‬يسلط‭ ‬الضور‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬البحرينية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ويأتي‭ ‬اصدار‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬لإنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ( (‬USTZفي‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬التجارة‭ ‬الثنائية،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تدخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬والتي‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنشيط‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬في‭ ‬عام2004‭ ‬والتي‭ ‬دخلت‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭. ‬

وكشف‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬أعده‭ ‬مركز‭ ‬الدراسات‭ ‬والمبادرات‭ ‬بالغرفةعن‭ ‬نمو‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بنسبة‭ ‬36‭% ‬من‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬امريكي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬امريكي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬ومن‭ ‬اللافت‭ ‬أيضاُ‭ ‬ان‭ ‬العام‭ ‬2021‭ ‬شهد‭ ‬ارتفاع‭ ‬للصادرات‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بنسبة‭ ‬90‭% ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬من703‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬2020‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬امريكي‭. ‬

ويتناول‭ ‬التقرير‭ ‬في‭ ‬طياته‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬نمواً‭ ‬مطرداً‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الشركاء‭ ‬التجاريين‭ ‬للبحرين،‭ ‬وتعتبر‭ ‬ثالث‭ ‬أكبر‭ ‬شريك‭ ‬تصدير‭ ‬للبحرين‭ ‬وسادس‭ ‬أكبر‭ ‬شريك‭ ‬استيراد‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

ويشار‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬التجارية‭ ‬غير‭ ‬المستغلة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬منتجات‭ ‬الألمنيوم‭ ‬وسبائك‭ ‬الألمنيوم‭ ‬غير‭ ‬المسبوكة‭ ‬وغير‭ ‬المشغولة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بإمكانيات‭ ‬تصدير‭ ‬غير‭ ‬مُستغلة‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬تليها‭ ‬المجوهرات،‭ ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬الصادرات‭ ‬المحتملة‭ ‬الأخرى‭ ‬المستحضرات‭ ‬الغذائية،‭ ‬الحديد،‭ ‬الأجبان‭ ‬المصنعة،‭ ‬قطع‭ ‬غيارات‭ ‬السيارات،‭ ‬والعطور‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬تعتبر‭ ‬سيارات‭ ‬نقل‭ ‬الاشخاص‭ ‬أكبر‭ ‬منتج‭ ‬يتمتع‭ ‬بإمكانيات‭ ‬استيراد‭ ‬غير‭ ‬مُستغلة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬تليها‭ ‬الطيور،‭ ‬والأحشاء‭ ‬المجمدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬قطع‭ ‬غيار‭ ‬توربينات‭ ‬الغاز‭ ‬والشاحنات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالغاز،‭ ‬والقمح‭. ‬

ويتضمن‭ ‬التقرير‭ ‬كذلك‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬للتعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية،‭ ‬وقطاع‭ ‬الطيران‭ ‬والدفاع،‭ ‬قطاع‭ ‬السيارات،‭ ‬صناعة‭ ‬الطاقة،‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬وقطاع‭ ‬علوم‭ ‬الحياة،‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬القطاعات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬