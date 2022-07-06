«البحرين الإسلامي» يقدم كسوة العيد لأطفال السنابل لرعاية الأيتام

محمد بن مسعود - الدمام - قام أعضاء فريق «جود» للعمل التطوعي التابع لبنك البحرين الإسلامي (BisB) مؤخراً باصطحاب 30 طفلاً من جمعية السنابل لرعاية الأيتام – ممن تراوحت أعمارهم ما بين 7 و12 عامًا – لشراء ملابس العيد لهم من أحد مراكز التسوق في البحرين.
وبهذه المناسبة، صرّح حسّان جرار الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي قائلاً: « إننا حريصون على تنويع مبادرات منصة المسؤولية الاجتماعية بالبنك «جود» لتشمل جميع شرائح المجتمع. ونتطلع دائمًا لتوثيق أواصر التعاون المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات بمملكة البحرين وذلك لتعزيز حياة أفراد المجتمع. وتأتي هذه المبادرة – التي يقوم بها فريق «جود» للعمل التطوعي بالبنك بهدف توفير كسوة العيد لأطفال جمعية السنابل لرعاية الأيتام».
ومن جانبه، قال فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس مجلس إدارة جمعية السنابل لرعاية الأيتام:» إننا نثمن مبادرة بنك البحرين الإسلامي ونود أن نتقدم بالشكر والتقدير لجميع من ساهم بإسعاد أطفالنا الأعزاء ورسم البسمة على وجوههم، حيث تأتي هذه الخطوة لتؤكد على أن تقديم الرعاية الشاملة هي السبيل الأمثل في كفالة اليتيم والتي لا يمكن أن تؤتي ثمارها المرجوة إلا بتكاتف جميع أطراف المجتمع ومد جسور التعاون فيما بينهم».
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