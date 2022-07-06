«البحرين الإسلامي» يقدم كسوة العيد لأطفال السنابل لرعاية الأيتام

محمد بن مسعود - الدمام - قام‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬جود‮»‬‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬التابع‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬BisB‭) ‬مؤخراً‭ ‬باصطحاب‭ ‬30‭ ‬طفلاً‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬السنابل‭ ‬لرعاية‭ ‬الأيتام‭ ‬–‭ ‬ممن‭ ‬تراوحت‭ ‬أعمارهم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬7‭ ‬و12‭ ‬عامًا‭ ‬–‭ ‬لشراء‭ ‬ملابس‭ ‬العيد‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬مراكز‭ ‬التسوق‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬حسّان‭ ‬جرار‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬‭ ‬إننا‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬مبادرات‭ ‬منصة‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالبنك‭ ‬‮«‬جود‮»‬‭ ‬لتشمل‭ ‬جميع‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭. ‬ونتطلع‭ ‬دائمًا‭ ‬لتوثيق‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬حياة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬–‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬جود‮»‬‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬بالبنك‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬كسوة‭ ‬العيد‭ ‬لأطفال‭ ‬جمعية‭ ‬السنابل‭ ‬لرعاية‭ ‬الأيتام‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬القطان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬السنابل‭ ‬لرعاية‭ ‬الأيتام‭:‬‮»‬‭ ‬إننا‭ ‬نثمن‭ ‬مبادرة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬ونود‭ ‬أن‭ ‬نتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لجميع‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬بإسعاد‭ ‬أطفالنا‭ ‬الأعزاء‭ ‬ورسم‭ ‬البسمة‭ ‬على‭ ‬وجوههم،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬لتؤكد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الشاملة‭ ‬هي‭ ‬السبيل‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬كفالة‭ ‬اليتيم‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤتي‭ ‬ثمارها‭ ‬المرجوة‭ ‬إلا‭ ‬بتكاتف‭ ‬جميع‭ ‬أطراف‭ ‬المجتمع‭ ‬ومد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‮»‬‭.‬