مطعم جيوتو الياباني يفتتح أول فروعه في مملكة البحرين في الليوان بالهملة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مطعم جيوتو الياباني الشهير عن افتتاح أول فروعه في مملكة البحرين في مشروع الليوان – أحد المشاريع الواعدة التي طورتها شركة عقارات السيف بمنطقة الهملة في المحافظة الشمالية.
هذا ويقدم المطعم تجربة تذوق ياباني مبتكرة ليجمع بين الأطباق الكلاسيكية مع لمسات عصرية خاصة به ليكون خيار الضيافة الأمثل للمناسبات الخاصة واستكشاف نكهات جديدة. ويأتي مطعم جيوتو ليستكمل النجاح الذي حققه مطعم واكامي دبي، ليقدم لزبائنه في مملكة البحرين تجربة فريدة تمزج ما بين احترام الإرث الياباني والجرأة في ابداع نكهات وأطباق جديدة. ويوفّر المطعم تجربة مليئة بأصناف الطعام الشهية والمبهجة للنفوس. وتَظهر اللمسات اليابانية بوضوح من خلال الديكور الداخلي والجداريات اليابانية الخلابة بأجواء مميزة في قلب الليوان.
وبهذه المناسبة، صرّح أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، قائلاً:» يسعدنا الإعلان عن افتتاح مطعم جيوتو لأول مرة في البحرين انطلاقا من الليوان الذي بات قبلة كبرى العلامات التجارية ورواد قطاع الضيافة على مستوى المنطقة والعالم. نفخر في عقارات السيف باستقطاب المزيد من الأسماء التجارية الكبرى والذي يدل بصورة واضحة على ما يملكه من مقومات استثنائية تؤهله ليكون في القريب العاجل وجهة سياحية مميزة على مستوى المملكة».
من جانبه، قال علوي البريكي، الشريك التجاري لمطعم جيوتو: «نحن متحمسون بافتتاح فرعنا الأول في مملكة البحرين بالليوان، حيث تتناسب المرافق العصرية التي يملكها مع خططنا التوسعية في المنطقة، والتي تعكس كذلك البيئة الاستثمارية الصديقة لرجال الاعمال والمستثمرين في المملكة. لقد رأينا فرصة حقيقية لتقديم مأكولات يابانية فاخرة ومبتكرة في البحرين، ونتطلع إلى تقديم تجربة ضيافة آسيوية فريدة للمواطنين والمقيمين والسائحين، والتي ستنال رضى وتقدير الجميع بكل تأكيد.»
من الجدير بالذكر بأن مشروع الليوان الواقع على مساحة إجمالية قدرها 122,000 متر مربع في منطقة الهملة مقابل المقر الرئيسي لشرمة اتصالات البحرين «بتلكو» وقرب المدرسة البريطانية في البحرين، وهو أحد الوجهات السياحية المفضلة لجمهور المواطنين والمقيمين والسياح على مستوى المملكة والمحافظة الشمالية تحديدا. ويضم الليوان مركزًا ترفيهيًا يعد الأكبر من نوعه على مستوى المملكة، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية من مطاعم ومقاهٍ ومراكز بيع تجزئة رائدة.
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