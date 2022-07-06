مطعم جيوتو الياباني يفتتح أول فروعه في مملكة البحرين في الليوان بالهملة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬مطعم‭ ‬جيوتو‭ ‬الياباني‭ ‬الشهير‭ ‬عن‭ ‬افتتاح‭ ‬أول‭ ‬فروعه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الليوان‭ ‬–‭ ‬أحد‭ ‬المشاريع‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬طورتها‭ ‬شركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭ ‬بمنطقة‭ ‬الهملة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭. ‬

هذا‭ ‬ويقدم‭ ‬المطعم‭ ‬تجربة‭ ‬تذوق‭ ‬ياباني‭ ‬مبتكرة‭ ‬ليجمع‭ ‬بين‭ ‬الأطباق‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬مع‭ ‬لمسات‭ ‬عصرية‭ ‬خاصة‭ ‬به‭ ‬ليكون‭ ‬خيار‭ ‬الضيافة‭ ‬الأمثل‭ ‬للمناسبات‭ ‬الخاصة‭ ‬واستكشاف‭ ‬نكهات‭ ‬جديدة‭. ‬ويأتي‭ ‬مطعم‭ ‬جيوتو‭ ‬ليستكمل‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬مطعم‭ ‬واكامي‭ ‬دبي،‭ ‬ليقدم‭ ‬لزبائنه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬تمزج‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬احترام‭ ‬الإرث‭ ‬الياباني‭ ‬والجرأة‭ ‬في‭ ‬ابداع‭ ‬نكهات‭ ‬وأطباق‭ ‬جديدة‭. ‬ويوفّر‭ ‬المطعم‭ ‬تجربة‭ ‬مليئة‭ ‬بأصناف‭ ‬الطعام‭ ‬الشهية‭ ‬والمبهجة‭ ‬للنفوس‭. ‬وتَظهر‭ ‬اللمسات‭ ‬اليابانية‭ ‬بوضوح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الديكور‭ ‬الداخلي‭ ‬والجداريات‭ ‬اليابانية‭ ‬الخلابة‭ ‬بأجواء‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الليوان‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف،‭ ‬قائلاً‭:‬‮»‬‭ ‬يسعدنا‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬افتتاح‭ ‬مطعم‭ ‬جيوتو‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الليوان‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬قبلة‭ ‬كبرى‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬ورواد‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭. ‬نفخر‭ ‬في‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭ ‬باستقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬التجارية‭ ‬الكبرى‭ ‬والذي‭ ‬يدل‭ ‬بصورة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يملكه‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬استثنائية‭ ‬تؤهله‭ ‬ليكون‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬مميزة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬علوي‭ ‬البريكي،‭ ‬الشريك‭ ‬التجاري‭ ‬لمطعم‭ ‬جيوتو‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬بافتتاح‭ ‬فرعنا‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالليوان،‭ ‬حيث‭ ‬تتناسب‭ ‬المرافق‭ ‬العصرية‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬مع‭ ‬خططنا‭ ‬التوسعية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬كذلك‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الصديقة‭ ‬لرجال‭ ‬الاعمال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬لقد‭ ‬رأينا‭ ‬فرصة‭ ‬حقيقية‭ ‬لتقديم‭ ‬مأكولات‭ ‬يابانية‭ ‬فاخرة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬ضيافة‭ ‬آسيوية‭ ‬فريدة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والسائحين،‭ ‬والتي‭ ‬ستنال‭ ‬رضى‭ ‬وتقدير‭ ‬الجميع‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭.‬‮»‬‭ ‬

من‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬بأن‭ ‬مشروع‭ ‬الليوان‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬122‭,‬000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الهملة‭ ‬مقابل‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لشرمة‭ ‬اتصالات‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بتلكو‮»‬‭ ‬وقرب‭ ‬المدرسة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬المفضلة‭ ‬لجمهور‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والسياح‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬والمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬تحديدا‭. ‬ويضم‭ ‬الليوان‭ ‬مركزًا‭ ‬ترفيهيًا‭ ‬يعد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬من‭ ‬مطاعم‭ ‬ومقاهٍ‭ ‬ومراكز‭ ‬بيع‭ ‬تجزئة‭ ‬رائدة‭.‬