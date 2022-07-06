سمو أمير نجران يطّلع على استعدادات الجهات الحكومية بالمنطقة لعيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، بعددٍ من قيادات الإدارات الحكومية الأمنية والخدمية بالمنطقة، لمناقشة استعداداتها لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، في مدينة نجران ومحافظات المنطقة.
وحثّ سموه على التنسيق التام والتكامل بين الجهات المعنية لإخراج هذه المناسبة الغالية بالصورة المناسبة، مشددًا على الأخذ في الاعتبار بالقيم الاجتماعية وفرض وسائل الأمن والسلامة في مواقع الاحتفالات، وتكثيف الجولات الرقابية الميدانية ومتابعة الأسعار.
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