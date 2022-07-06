اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تشيد بتوجيه جلالة الملك المعظم بصرف «علاوة غلاء» للأسر محدودة الدخل

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت‭ ‬معالي‭ ‬السيدة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالتوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بصرف‭ ‬مبلغ‭ ‬شهر‭ ‬إضافي‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬للأسر‭ ‬محدودة‭ ‬الدخل‭ ‬‮«‬علاوة‭ ‬غلاء‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬لمواجهة‭ ‬آثار‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬العالمية‭.‬

وأكدت‭ ‬معاليها‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لدعم‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬تؤكد‭ ‬حرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬أبنائه‭ ‬المواطنين،‭ ‬وتخفيف‭ ‬التداعيات‭ ‬عليهم‭ ‬جراء‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬،‭ ‬وأهمية‭ ‬توفير‭ ‬الامكانيات‭ ‬الملائمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذا‭ ‬التحدي‭.‬

وأشارت‭ ‬معاليها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وبالتعاون‭ ‬الفاعل‭ ‬والمثمر‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬يمضيان‭ ‬معا‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الغايات‭ ‬المرجوة‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬،‭ ‬تحقيقا‭ ‬للروئ‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬مستقبلا‭ ‬أفضل،‭ ‬وجاهزية‭ ‬تامة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬المستجدات‭ ‬والتطورات‭.‬

ومثمنة‭ ‬معاليها‭ ‬أمر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬و‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بمباشرة‭ ‬صرف‭ ‬المبالغ‭ ‬للمستحقين‭ ‬وايداعها‭ ‬قبل‭ ‬إجازة‭ ‬عيد‭ ‬الاضحى‭ ‬المبارك‭.‬

وأوضحت‭ ‬معاليها‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين،‭ ‬خصوصًا‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬وأسرهم،‭ ‬وأن‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬المتواصلة‭ ‬والمستمرة‭ ‬التي‭ ‬يوليها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬باعتبارهم‭ ‬محور‭ ‬الاهتمام‭ ‬لتحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬المعيشية‭ ‬لهم،‭ ‬ونهج‭ ‬جلالته‭ ‬بعدم‭ ‬تأثرهم‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تبعات‭ ‬اقتصادية‭ ‬وارتفاع‭ ‬في‭ ‬الاسعار‭ ‬العالمية‭.‬

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