اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تشيد بتوجيه جلالة الملك المعظم بصرف «علاوة غلاء» للأسر محدودة الدخل

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بالتوجيه الملكي السامي الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بصرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل «علاوة غلاء» وذلك لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار العالمية.
وأكدت معاليها أن التوجيهات الملكية السامية لدعم ذوي الدخل المحدود، تؤكد حرص جلالة الملك المعظم في رعاية أبنائه المواطنين، وتخفيف التداعيات عليهم جراء الظروف التي يمر بها العالم من ارتفاع في الأسعار ، وأهمية توفير الامكانيات الملائمة لمواجهة هذا التحدي.
وأشارت معاليها إلى أن مجلس النواب وبالتعاون الفاعل والمثمر مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يمضيان معا للوصول إلى الغايات المرجوة لخدمة الوطن والمواطنين ، تحقيقا للروئ الملكية السامية، وبما يحقق للوطن والمواطنين مستقبلا أفضل، وجاهزية تامة للتعامل مع المستجدات والتطورات.
ومثمنة معاليها أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الجهات المعنية و وزارة التنمية الاجتماعية بمباشرة صرف المبالغ للمستحقين وايداعها قبل إجازة عيد الاضحى المبارك.
وأوضحت معاليها أن التوجيهات الملكية السامية من شأنها تعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود وأسرهم، وأن الرعاية السامية المتواصلة والمستمرة التي يوليها جلالة الملك المعظم لذوي الدخل المحدود باعتبارهم محور الاهتمام لتحقيق العديد من المكتسبات المعيشية لهم، ونهج جلالته بعدم تأثرهم من أي تبعات اقتصادية وارتفاع في الاسعار العالمية.
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