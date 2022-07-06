بلدية اللهابه تكمل جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت بلدية اللهابه كافة استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ، وذلك من خلال تكثيف جهودها في النظافة العامة، والتي شملت اللهابه والمراكز التابعة لها، وأيضا تعزيز جولاتها الرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية والتجارية، وذلك لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، كما واصلت جهودها في أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والمرافق العامة والشوارع الداخلية والمداخل وواجهات الأسواق وتنظيف وغسيل الساحات والميادين وما حول المساجد، وكذلك أعمال الزينة.

وأوضح رئيس بلدية اللهابه المهندس فهد بن نادر العتيبي، بأن البلدية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، منذ وقت مبكر، حيث كثفت جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية وأسواق النفع العام وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية.

وأضاف أن البلدية قامت بأعمال التهيئة والصيانة الدورية اللازمة لحديقة الملك سلمان باللهابه، وجميع الحدائق، وذلك لاستقبال الزوار والمتنزهين من الأهالي أو المراكز المجاورة، وتكثيف عمليات النظافة، بالإضافة إلى أعمال النظافة العامة، مشيرا إلى أن قسم الصيانة والكهرباء قام بصيانة الإنارة بمداخل اللهابه والمراكز وعمل الصيانة اللازمة للشوارع الرئيسية والأحياء.

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ودعا العتيبي المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940.