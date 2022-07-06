شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. كارلوس كيروش يغازل الشعب المصري برسالة حماسية مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب المصري رسالة لجماهير الفراعنة وذلك على الرغم من رحيله خلال شهر أبريل الماضي بسبب فشله في الوصول إلى نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

رسالة حماسية من كارلوس كيروش لجماهير الفراعنة

وعلى الرغم من رحيله منذ فترة ليست بالبعيدة إلا أن كيروش تم ترشيحه من جديد للعودة لتدريب المنتخب المصري بعد إقالة إيهاب جلال من منصبه بسبب الخسارة من المنتخب الإثيوبي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقي 2023 وبعدها خسارة ثقيلة من كوريا الجنوبية وديًا برباعية.

لكن تلك التكهنات باتت صعبة للغاية وذلك في ظل خلافه مع عدد من أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم على رأسهم الأستاذ جمال علام رئيس مجلس الإدارة بسبب عقوبة مالية تم توقيعها عليه من الكاف وخصمها الاتحاد من مستحقاته المتأخرة.

وعلى الرغم من الفشل في الفوز ببطولة الأمم الأفريقية أو التأهل للمونديال تم ترشيح البرتغالي في القائمة المبدئية لأفضل مدرب في أفريقيا 2022 والتي ضمت 10 مدربين، من بينهم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي المصري السابق

في الوقت الذي تضمنت فيه القائمة أيضًا كلاً من المغربي وليد الركراكي، مدرب الوداد المغربي بعد فوزه ببطولة دوري الأبطال على حساب النادي الأهلي المصري وكذلك البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب بعد ان قاد أسود الأطلس لنهائيات المونديال.

وكتب كيروش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا "فخور بكوني من بين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لهذا العام مضيفًا "أتشرف دائمًا بالعمل الذي أنجزته مع الجهاز الفني وجميع اللاعبين الساعين لتحقيق أحلام الجماهير وأمة كرة القدم المصرية العظيمة! الشكر لهم جميعاً، فبدونهم لم يكن هذا الترشيح ممكنا".

ماذا قدم كيروش مع منتخب مصر

يُذكر أن البرتغالي المخضرم قد قاد الفراعنة في عشرين مواجهة بمختلف المسابقات نجح خلالها في تحقيق الفوز بإحدى عشر مواجهة وتعادل في ستة لقاءات وخسر في ثلاثة مباريات.

وكان قاب قوسين أو أدنى من الفوز بأمم أفريقيا قبل الخسارة من أسود التيرانجا المنتخب السنغالي بركلات الجزاء الترجيحية في النهائي وفقد فرصة الوصول للمونديال بنفس الطريقة أمام رفقاء ماني.