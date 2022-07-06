شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. غياب سداسي ناري عن الأهلي قبل نهائي كأس مصر 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي ضربة موجعة خلال الساعات القليلة الماضية بل وبات في ورطة حقيقية بسبب الغيابات التي يعاني منها المارد الأحمر قبل الإستحقاقات الهامة التي ينتظرها خلال الفترة القادمة.

تأكد غياب ستة لاعبين عن الأهلي ضد الزمالك

أبرز اللاعبين الذين إنضموا لقائمة غيابات النادي الأهلي هو النجم حسين الشحات بعد أن تأكد إصابته بقطع على مستوى غضروف الركبة ليتأكد بذلك غيابه عن مباريات فريقه خلال الشهور الثلاثة القادمة حتى نهاية شهر أكتوبر وهو ما يجعله بعيد تماما عن المشاركة في نهائي الكأس ضد نادي الزمالك التي تقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي يوم 21 يوليو الجاري.

ولم تقتصر قائمة الغيابات على حسين الشحات فحسب بل تأكد غياب ستة لاعبين دفعة واحدة وهو ما يجعل سواريش أمام أزمة جديدة خاصةً أنه لا يملك بدائل عديدة في تشكيلة الأهلي حاليا بسبب الإصابات والغيابات التي تضرب الفريق مؤخرًا خاصةً أنه سيفقد كل من الموزمبيقي لويس ميكيسوني، والجنوب إفريقي بيرسي تاو بسبب الإصابة.

في الوقت الذي تأكد فيه غياب أكرم توفيق بالإضافة إلى عمار حمدي بسبب عدم تماثل الثنائي للشفء من جراحة الرباط الصليبي التي عانوا منها مؤخرًا.

الاهلي يفقد نقطتين ثمينتين أمام الجونة في الدوري المصري

وكان النادي الأهلي قد خسر نقطتين ثمينتين في طريق الوصول إلى قمة الدوري المصري الممتاز بعد أن تعادل سلبيًا دون أهداف أمام نادي الجونة على ملعب خالد بشارة لحساب مؤجلات الجولة التاسعة.