شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الطائي يدعم صفوفه بحارس برازيلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن فريق الكرة الأول بنادي الطائي اليوم الأربعاء حصوله على توقيع واحد من أبرز حراس المرمى في البرازيل وذلك لتدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الطائي يعلن تعاقده مع الحارس البرازيلي فيكتور براغا

فيكتور براغا

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن فريق نادي الطائي قد نجح في التعاقد مع الحارس البرازيلي فيكتور براغا لينضم لصفوف الفريق إعتبارًا من الموسم المقبل 2022-2023.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر نادي الطائي تغريدة بها صورة للاعب معلقا عليها "تم التوقيع.. الأسد براغا".

في الوقت الذي نشر فيه النادي ايضًا مقطع فيديو تضمن عدد من أبرز اللقطات التي قام بها حارس المرمى بجانب تصدياته المميزة والرائعة وكتب عليها عبارة: "جماهير العز ترحب بأسدها الجديد.. أهلًا فيكتور براغا".

وقال نادي الطائي أن براغا يعد واحد من الصفقات التي تعمل الإدارة على إبرامها لتدعيم الصفوف وجاء إنتقاله في صفقة إنتقال حر فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن المدة الخاصة بالتعاقد أو المقابل المالي الخاص بتلك الصفقة.

من هو فيكتور براغا حارس الطائي الجديد

يعد فيكتور براغا واحد من أبرز حراس المرمى البرازيليين حيث ولد في السالفادور يوم 17 فبراير من العام 1992 ويبلغ من العام 30 عام طوله 1.93 متر وبدأ مسيرته الرياضية في فريق نادي باهيا عام 2009.

بعدها بعام واحد فقط إنتقل لصفوف نادي فيتوريا قبل أن يرحل ويلعب لماريتيمو في الفترة من 2010-2011 ليبدأ في التدرج بين الأندية المختلفة ليصل إلى فريق نادي اروكا البرتغالي