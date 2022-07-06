شكرا لقرائتكم خبر عن تزويد مساجد المشاعر المقدسة بنصف مليون نسخة من المصاحف الشريفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، تزويد مساجد منطقة المشاعر المقدسة ومساجد الحل والواقعة بالمنطقة المركزية بنصف بمليون نسخة من المصاحف الشريفة وترجمة كلمات القرآن الكريم بلغات عالمية، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كل ما يحتاجونه لإداء فريضتهم بكل يسر وسهولة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الكمية من المصاحف تم توفيرها حسب الاحتياج في كل من مسجد نمرة بعرفات ومسجد المشعر الحرام بمزدلفة ومسجد الخيف بمشعر منى، ومساجد الحل والواقعة في طريق الحجاج بالمنطقة المركزية.

ومن جانب أخر، أشاد حجاج بيت الله الحرام الواصلين للمملكة بالجهود العظيمة التي تقدمها المملكة من خلال عمل وزارة الشؤون الإسلامية لتوعية وإرشاد وتبصير الحجاج بأحكام المناسك والعناية بالمساجد والمواقيت وتوفير كافة أسباب الراحة والطمأنينة لهم، مقدمين شكرهم للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل وعملها الدؤوب لخدمة ضيوف الرحمن، والتيسير عليهم وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي تشارك بها مختلف قطاعات الدولة.