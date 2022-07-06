محمد بن مسعود - الدمام - وجه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بصرف‭ ‬مبلغ‭ ‬شهر‭ ‬إضافي‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬للأسر‭ ‬محدودة‭ ‬الدخل‭ ‬‮«‬علاوة‭ ‬غلاء‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬لمواجهة‭ ‬آثار‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬العالمية‭.‬

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يوجه بصرف مبلغ شهر إضافي «علاوة غلاء» من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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