بلدية حقل تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك
أكملت بلدية حقل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ وفق خطة العمل التي أعدت لهذا الشأن، بتهيئة الحدائق العامة .
وعملت البلدية على قص وتهذيب الأنجيلة ومواصلة تعقيم ألعاب الأطفال، وتهيئة الساحات العامة ، بالإضافة إلى أعمال تنظيف الشواطئ وصيانة أعمدة الإنارة والفوانيس وتركيب ليات الزينة على أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية.
وأوضحت البلدية أنها ستواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، مشيرة إلى أن صحة البيئة وضعت خطة للعمل خلال أيام العيد شملت مهام الإدارة الصحية على نقاط الذبح المصرح لها والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، إضافةً لجولات مكثفة على المطاعم وأسواق النفع العام، مشيرةً إلى أن الهدف من وضع تلك الخطة متابعة الأعمال المرتبطة بالصحة العامة بأعمالها اليومية كافة.
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