شؤون الحرمين تستقبل ضيوف الرحمن بمحطة قطار الحرمين في مكة المكرمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عدداً من حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر قطار الحرمين إلى مكة المكرمة, حيث قامت بتوزيع الهدايا والحقائب على ضيوف الرحمن.

وأوضح وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة عادل بن عبيد الأحمدي أن الاستقبال يأتي ضمن تفعيل المواقع الخارجية للرئاسة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وتعريفهم بمناسكهم عبر الإصدارات المختلفة التي تقدمها الرئاسة، مبينًا أن الحقائب التي يتم توزيعها للحجاج تحتوي على بعض الحاجيات التي ترمز إلى حسن الضيافة والاستقبال لضيوف الرحمن، وهي عبارة عن ماء زمزم، ومظلة، وسجادة صلاة، وبعض الإصدارات التي تعين الحاج على أداء مناسكه ‏بكل يسر وسهولة.

من جانبهم عبر حجاج بيت الله الحرام عن سعادتهم وابتهاجهم لما وجدوه من استقبال وحفاوة فور وصولهم إلى محطة قطار الحرمين، رافعين دعواتهم لكل العاملين على الاهتمام والرعاية لضيوف الرحمن والقائمين على خدمة الحرمين الشريفين وزوارهما.