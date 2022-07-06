“الصحة”: 4 مستشفيات و26 مركزاً صحياً في مشعر منى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكدت وزارة الصحة جاهزية 4 مستشفيات و26 مركزاً صحيا لخدمة ضيوف الرحمن في مشعر منى خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، حيث بدأت في فتح العيادات لاستقبال الحجاج المرضى وخدمتهم، على مدار الساعة، فيما رفعت من جاهزيتها لاستقبالهم يوم التروية، ويوم النحر وأيام التشريق.

وأوضحت الوزارة أن المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة تقدم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن من خلال كوادر متخصصة ومؤهلة، عبر تقنيات حديثة وتجهيزات طبية متقدمة.

وتتوزع في منى 5 مستشفيات هي، مستشفى الطوارئ بسعة 190 سريراً، منها 12 سريراً للطوارئ، و34 سريراً للعناية المركزة، ومستشفى منى الجسر بطاقة 150 سريراً خصصت منها 36 سريراً للطوارئ، و28 سريراً للعناية المركزة، فيما تبلغ السعة السريرية في مستشفى منى الوادي 160 سريراً، وللطوارئ 24 سريرا و25 سريراً للعناية المركزة، إضافة إلى مستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريرا منها 13 سرير طوارئ و16 سريراً للعناية المركزة.

كما بينت “الصحة” رفع جاهزية 26 مركزاً صحياً داخل مشعر منى، مبينه ان المراكز الصحية تتوزع لتغطي كافة المواقع في مشعر منى، لكي يسهل وصول ضيوف الرحمن لها.

وتقدم المراكز خدمات الرعاية الصحية الأولية لحجاج بيت الله الحرام، والعاملين في المشاعر المقدسة، إضافة إلى تقديم الخدمات الإسعافية، والتدخل لإنقاذ الحالات الطارئة والإسعافية مثل الإجهاد الحراري، والإنعاش القلبي الرئوي.

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ويساند هذه المنشآت الصحية اسطول من النقل الاسعافي، مكون من 100 سيارة اسعاف صغيرة، و75 سيارة اسعاف كبيرة، لمباشرة اي حالات طارئة.

وأشارت “الصحة” إلى أن مستشفيات ومراكز المشاعر كانت قد بدأت منذ وقت مبكر بالاستعداد والتجهيز؛ حيث خضعت لمشاريع تطويرية بدأت منذ نهاية موسم الحج العام الماضي، تلاها تجهيزها، وانتهت بوصول الطواقم البشرية من الممارسين الصحيين والإداريين لإكمال استعداداتها وتشغيلها، ثم أقامت مجموعة من ورش العمل والتدريب، والافتراضيات لإكمال جاهزية العاملين وتأهيلهم، وبعدها تنظيم حملات التبرع بالدم لتزويد بنوك الدم بمستشفيات المشاعر.