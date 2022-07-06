محمد بن مسعود - الدمام - واصلت وزارة الصناعة والتجارة، بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات، تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية، استمرارًا للجهود المبذولة منذ تطبيق قانون تعديل نسبة القيمة المضافة مطلع العام 2022، حيث تم تفتيش 40 محلاً ومنشأة تجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين، للاطلاع على امتثال المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلك بشكل رئيسي، وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة الاعتيادية على المنشآت التجارية في المملكة.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن رصد 15 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية، التي قد تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني وفقاً لقانون القيمة المضافة، إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقًا لقانون القيمة المضافة، والذي قد يستوجب غلق بعض المحلات تحفظياً، وبناءً عليه فإن الجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها، إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته.
قد يهمك أيضاً :-
- جُهزت بأحدث التقنيات.. طائرات عمودية لمراقبة وتنظيم وإدارة الحشود في المشاعر المقدّسة
- جُهزت بأحدث التقنيات.. طائرات عمودية لمراقبة وتنظيم وإدارة الحشود في المشاعر المقدّسة
- «نيوتانيكس» تدعم التحول الرقمي للمؤسسات التعليمية في السعودية
- اخبار الخليج - « دُمتِ خضراء « تعلن الإنتهاء من غرس ما يقارب 49 الف شجرة وشجيرة
- اخبار الخليج - الإدارة العامة للدفاع المدني تطلق حملة السلامة في برك السباحة
كانت هذه تفاصيل خبر «الصناعة» ترصد 15 مخالفة ضمن الحملات التفتيشية للقيمة المضافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.